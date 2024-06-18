В Италии объяснили отказ ряда стран подписывать коммюнике по Украине МИД Италии: не подписавшие коммюнике по Украине страны не желали ссориться с РФ

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Страны, которые приняли участие в конференции по Украине в Швейцарии, но не ставшие подписывать итоговое коммюнике, не захотели таким образом ссориться с Россией, заявил министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни в ходе заседания комиссий по международным делам итальянского парламента. По его словам, такие государства хотят сохранить свободу действий в преддверии будущих переговоров, передает РИА Новости.

На позицию этих стран, безусловно, повлияло стремление сохранить нейтральную позицию, чтобы не нанести ущерб политическим и экономическим отношениям с Россией, — сказал Таяни.

По его словам, к странам, не подписавшим документ, относятся Индия, Индонезия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, ОАЭ и ЮАР. Министр отметил, что необходимо «продвигать нарратив, который поддерживает украинскую позицию», но в то же время сделать его привлекательным для тех государств, которые могут вести диалог с РФ.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Италия намерена передать Украине второй зенитно-ракетный комплекс франко-итальянского производства SAMP-T. При этом он не стал уточнять сроки доставки данной системы противовоздушной обороны.