Стало известно о поставке Украине второго комплекса ПВО Samp-T Ермак: Италия передаст Украине второй комплекс ПВО Samp-T

Фото: Kevin.B/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Зенитно-ракетный комплекс Samp-T

Италия намерена передать Украине второй зенитно-ракетный комплекс франко-итальянского производства Samp-T, написал в своем Telegram-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак. При этом он не стал уточнять сроки доставки данной системы противовоздушной обороны.

Глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил информацию, что его страна передаст Украине вторую систему ПВО Samp-T, — сказано в сообщении.

Ранее о том, что в девятый пакет военной помощи Украине войдет система ПВО SAMP-T, писала итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники в правительстве страны. Отмечалось, что Рим выделит Киеву новый пакет военной помощи к саммиту «Большой семерки» в Апулии, который пройдет с 13 по 15 июня. В настоящее время единственный доступный Италии комплекс используется Словакией. У самой республики есть четыре батареи SAMP-T, но две из них задействуют для обеспечения безопасности перед саммитом G7. Еще одна на время передана Кувейту, другая — находится в резерве.

До этого сообщалось, что правительство Украины оказалось недовольно инициативой НАТО выделить Киеву $100 млрд, из-за чего руководство страны выдвинуло претензии в адрес Североатлантического альянса. По информации журналистов, военно-политический блок с малой долей вероятности увеличит финансовую помощь, на что так рассчитывал Киев.