В Италии нашли тело 23-летней украинки

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Полиция Италии обнаружила тело пропавшей 20 января 23-летней украинки, пишет газета La Repubblica. Тело убитой девушки было найдено за городом, под кучей дров.

По информации издания, Яна Малайко проживала в Мантуе в Ломбардии. Известно, что недавно она рассталась с 34-летним гражданином Молдавии Дмитрием Стратаном. Причиной разрыва стали постоянные ссоры и нежелание мужчины найти работу. После расставания он стал угрожать женщине.

Стратана был арестован через два дня по подозрению в преднамеренном убийстве и сокрытии тела. От сотрудничества со следствием он отказался.

Как сообщает La Repubblica, поиски Малайко с участием кинологов и волонтеров длились несколько дней.

Ранее в Оренбургской области в деревне Дмитриевка четыре человека умерли от отравления суррогатным алкоголем. Еще двое попали в больницу. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, с ними работают следователи. Отмечается, что потерпевшие приобрели спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой таре, которая имела маркировку и этикетку питьевой воды.

Ранее три человека погибли в результате бытовых разборок в подмосковных Луховицах. Компания распивала спиртные напитки, когда один из участников вечеринки схватился за нож. Подозреваемый в убийстве был задержан. Отмечается, что ссора случилась на фоне чрезмерного употребления спиртного.