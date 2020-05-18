В Италии из-за коронавируса впервые за два месяца умерли менее 100 человек

https://static.news.ru/photo/75dd906c-9925-11ea-b6dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число пациентов, скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции в Италии за последние сутки, составило рекордно низкое число с 9 марта — 99 человек. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты страны.

По данным ведомства, общее число умерших от коронавируса достигло 32 007 человек.

Количество излечившихся от COVID-19 за последние сутки достигло 2 150 в Италии. Всего вылечились 127 326 человек. Число новых случаев заражения по стране составило 451, всего за время пандемии в Италии зарегистрированы 225 886 инфицированных.

Ранее NEWS.ru писал, что в Италии 18 мая свои двери после 10 недель простоя открыли магазины, рестораны и салоны красоты.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,8 млн человек, погибли свыше 316,73 тысячи, выздоровели более 1,86 млн.

В России на 18 мая общее число инфицированных достигло 290 678, более 70 209 выздоровели, умерли 2722 человека. В Москве — 142 824 заболевших, выздоровели более 70,2 тысячи, умерли 1,5 тысячи.