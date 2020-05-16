В Испании в последний раз продлят режим повышенной готовности

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о планах в последний раз продлить в стране режим повышенной готовности.
По его словам, кабмин намерен обратиться к Конгрессу с предложением увеличить срок действия ограничений, который истекает 24 мая, примерно на 30 дней,
Он также сообщил, что, согласно предварительным результатам серологического исследования, у 5% жителей Испании в крови обнаружены антитела к коронавирусу.
Ранее NEWS.ru писал, что в Испании за прошедшие сутки от коронавируса скончались по меньшей мере 102 человека. Этот показатель стал минимальным в Испании с середины марта.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен