В Испании в последний раз продлят режим повышенной готовности

https://static.news.ru/photo/cffde966-9777-11ea-8e7e-fa163e074e61_660.jpg Педро Санчес Фото: Legan P. Mace/Keystone Press Agency​​​​​​​/Global Look Press

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о планах в последний раз продлить в стране режим повышенной готовности.

По его словам, кабмин намерен обратиться к Конгрессу с предложением увеличить срок действия ограничений, который истекает 24 мая, примерно на 30 дней, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Он также сообщил, что, согласно предварительным результатам серологического исследования, у 5% жителей Испании в крови обнаружены антитела к коронавирусу.

Ранее NEWS.ru писал, что в Испании за прошедшие сутки от коронавируса скончались по меньшей мере 102 человека. Этот показатель стал минимальным в Испании с середины марта.