В Исландии появился сайт для тех, кто хочет покричать в поле

Сайт для желающих покричать в поле запустила в Исландии туристическая компания Promote Iceland.
Портал получил название Looks like you need Iseland. Пользователям предлагается записать звук своего крика, а потом проиграть его на полях страны через специальные колонки. Также посетители сайта могут послушать крики других пользователей.
Вы многое пережили. Хотите найти идеальное место, чтобы выпустить пар? Похоже, вы нуждаетесь в Исландии, — гласит рекламный ролик.
Цель сайта — привлечение туристов в страну. По мнению создателей проекта, благодаря порталу люди смогут понять, что в Исландии можно относительно безопасно путешествовать и увидеть «прекрасную природу без толп»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что туроператоры считают, что туристическая отрасль восстановится не раньше середины 2022 года в России. Пока отрасль держится на плаву за счёт внутреннего туризма.
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