В Исландии появился сайт для тех, кто хочет покричать в поле

https://static.news.ru/photo/8f369d6c-cb5a-11ea-8d7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Inspired by Iceland/facebook.com

Сайт для желающих покричать в поле запустила в Исландии туристическая компания Promote Iceland.

Портал получил название Looks like you need Iseland. Пользователям предлагается записать звук своего крика, а потом проиграть его на полях страны через специальные колонки. Также посетители сайта могут послушать крики других пользователей.

Вы многое пережили. Хотите найти идеальное место, чтобы выпустить пар? Похоже, вы нуждаетесь в Исландии, — гласит рекламный ролик.

Цель сайта — привлечение туристов в страну. По мнению создателей проекта, благодаря порталу люди смогут понять, что в Исландии можно относительно безопасно путешествовать и увидеть «прекрасную природу без толп», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что туроператоры считают, что туристическая отрасль восстановится не раньше середины 2022 года в России. Пока отрасль держится на плаву за счёт внутреннего туризма.