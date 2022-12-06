В Хорватии потерпел крушение истребитель МиГ-21

Фото: Gojanovic123456789/CC BY-SA 4.0

МиГ-21

На северо-востоке Хорватии разбился истребитель МиГ-21 ВВС страны, сообщает «Радио и телевидение Хорватии». Инцидент произошел недалеко от Слатины в уезде Вировитица-Подравине. В кабине самолета находилось двое пилотов, оба успели катапультироваться. Состояние здоровья пилотов стабильное, их отправят в госпиталь для медицинского освидетельствования.

Пилоты двухместного самолета МиГ-21 ВВС Хорватии, который разбился во время плановых учений в уезде Вировитица-Подравине, успешно катапультировались и приземлились, — говорится в сообщении.

Ранее у побережья Латвии разбился частный самолет, который пытались перехватить истребители НАТО. Судно было зарегистрировано в Австрии. Легкомоторный самолет Cessna 551 летел из города Херес на юге Испании без конкретного пункта назначения. Судно было зарегистрировано в Австрии. На его перехват были направлены истребители НАТО, базирующиеся в Эстонии.

В ноябре в США разбился одномоторный самолет с пассажирами. Это произошло на острове Биверайлен в штате Мичиган. В результате погибли четыре человека и две собаки, находившиеся на борту. Жертвами трагедии стали пилот, пара, искавшая на острове земельный участок под виноградники, и местный риелтор.