В Херсонской области заявили об утрате ВСУ ударной силы Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: украинские войска утратили ударную силу

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении. К этому привели постоянные бездумные атаки на подступах к региону, отметил он в беседе с РИА Новости.

Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней украинцев, которых насильно загнали в окопы, — подчеркнул представитель ВГА.

Минобороны России ранее заявляло, что на херсонско-николаевском направлении было успешно отражено контрнаступление Украины. Говорилось о больших потерях Киева. Стремоусов заверил, что в настоящее время линия разграничения находится под контролем союзных сил.

Нацисты прорваться и попасть на территорию Херсонской области не смогут, — считает замглавы ВГА.

Ранее стало известно, что вечером 21 сентября по меньшей мере четыре взрыва прогремело в микрорайоне ХБК в Херсоне, сообщил корреспондент РИА Новости. Он предположил, что в городе могла работать система ПВО, хотя следов ракет не увидел. Один из взрывов случился неподалеку от мостоперехода ХБК — «Таврический», над местом происшествия поднимался черный дым.