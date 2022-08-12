В Херсонской области сообщили об обстреле Каховской ГЭС

Украинские войска обстреляли из ракетных установок HIMARS Каховскую ГЭС, сообщили РИА Новости власти Херсонской области. Отмечается, ракетная атака была отражена. Объекты ГЭС понесли незначительные потери.

В целом, ракетная атака отражена, есть попадания, но они не критичны, — отметили представители Херсонской области.

Ранее 12 августа стало известно, что солдаты батальона «Айдар» Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли детский сад «Золотая рыбка» в подконтрольном Киеву поселке Нью-Йорк под Донецком. Здание было обстреляно прямой наводкой из танка. Отмечается, что таким образом военные отомстили местным жителям, которые ранее не дали батальону сделать из детского сада свой опорный пункт.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Запорожская АЭС 11 августа подверглась обстрелу со стороны 44-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, прицельный огонь велся из 152-миллиметровых орудий.