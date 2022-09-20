В Херсонской области анонсировали электронное голосование на референдуме Замглавы ВГА Херсонской области анонсировал электронное голосование на референдуме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование о будущем Херсонской области пройдет с использованием всех доступных технологий, заявил в эфире телеканала «Россия 24» замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, волеизъявлению жителей ничто не помешает, поскольку регион почти полностью находится под контролем союзных сил.

Я думаю, будут использоваться все технологии, которые будут нас приближать к выбору жителей Херсонской области. Люди приняли решение и готовы уже прийти на голосование и проголосовать. Как это будет происходить — для людей в принципе уже неважно, — заявил Стремоусов.

Замглавы региона также отметил, что на референдуме не смогут проголосовать люди, выехавшие из региона.

Ранее глава региона Владимир Сальдо заявил, что администрация Херсонской области приняла решение о подготовке и проведении референдума по вхождению в состав России. Он подчеркнул, что по итогам голосования обратится к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы утвердить волеизъявление граждан. Также Сальдо отметил, что террор со стороны киевского режима только сплотил жителей Херсонской области. По его словам, в регионе будет сформирован отдельный добровольческий батальон для участия в специальной военной операции.