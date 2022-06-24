В Херсоне неизвестные взорвали автомобиль главы управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Дмитрия Савлученко, пишут «Известия». В результате нападения чиновник погиб. По информации пресс-службы ВГА региона, произошел теракт.
Взрыв в Херсоне был целенаправленным покушением на сотрудника военно-гражданской администрации, — сообщили изданию в пресс-службе ВГА.
Ранее в Херсонской области было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. На дороге, по которой ехала его машина, взорвалась мина. Чиновник получил легкое ранение, угрозы его жизни и здоровью нет.
Ранее также сообщалось о покушении на главу Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области Евгения Соболева. Злоумышленники взорвали его машину. Соболев был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.