При теракте в Херсоне погиб человек «Известия»: в Херсоне взорван автомобиль местного чиновника Дмитрия Савлученко

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Херсон, Украина

В Херсоне неизвестные взорвали автомобиль главы управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Дмитрия Савлученко, пишут «Известия». В результате нападения чиновник погиб. По информации пресс-службы ВГА региона, произошел теракт.

Взрыв в Херсоне был целенаправленным покушением на сотрудника военно-гражданской администрации, — сообщили изданию в пресс-службе ВГА.

Ранее в Херсонской области было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. На дороге, по которой ехала его машина, взорвалась мина. Чиновник получил легкое ранение, угрозы его жизни и здоровью нет.

Ранее также сообщалось о покушении на главу Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области Евгения Соболева. Злоумышленники взорвали его машину. Соболев был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.