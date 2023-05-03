В Херсоне вводят круглосуточный комендантский час Глава Херсонской ОГА Прокудин объявил о 58-часовом комендантском часе в городе

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти Херсона вводят 58-часовой комендантский час в городе, сообщил глава местной облгосадминистрации Александр Прокудин. По его словам, ровно столько времени понадобится сотрудникам правоохранительных органов для проведения работ. Комендантский час будет действовать с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая.

За эти 58 часов передвигаться и находиться на улицах города запрещено. Также город будет закрыт на въезд и выезд, — сказал Прокудин.

Он призвал жителей города запастись продуктами питания и всеми необходимыми лекарствами на время действия комендантского часа.

9 ноября 2022 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Бывший на тот момент командующий объединенной группировкой российских войск в зоне военной операции на Украине Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.