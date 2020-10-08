В Греции за сутки выявили 436 случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/44300b64-0980-11eb-ae7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Imini Karli via imago-images/www.imago-images.de/Global look Press

Общее число заразившихся коронавирусом в Греции достигло 21 381. За последние сутки инфекцию выявили у 436 человек.

За сутки в стране скончались от COVID-19 четыре человека, общее число жертв болезни, таким образом, выросло до 430. Средний возраст погибших — 78 лет. 37,2% летальных исходов приходятся на женщин.

В реанимациях интубирован 91 человек. Из больниц за прошедшие сутки выписались 236 пациентов, лечившихся от коронавирусной инфекции. Число инфицированных в Греции в последние недели неуклонно растёт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческую национальную организацию общественного здравоохранения.

Как передавал NEWS.ru, греческие власти продлили разрешение на ограниченный въезд в страну гражданам России до 12 октября. До 500 россиян в неделю могут приезжать в Грецию при условии, что у них есть отрицательный результат теста на коронавирус и документы, подтверждающие место их проживания в стране. Принимать российских граждан могут только аэропорты Афин, Ираклиона и Салоник.