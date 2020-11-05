В Греции арестовали одного из главарей ИГ

https://static.news.ru/photo/97f55e80-1f82-11eb-a3c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giorgos Kontarinis via imago-images.de/Global look Press

Правоохранительные органы Греции арестовали одного из главарей запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Один из ведущих членов ИГ арестован греческой полицией несколько часов назад в городе Триполи по международному запросу. Это 27-летний выходец из Таджикистана, которому несколько лет назад было предоставлено убежище в Греции, — передаёт издание To Bhma.

Отмечается, что задержанный в 2016 году через Турцию попал в Сирию, где участвовал от имени террористической организации в военных столкновениях.

Ранее Федеральная служба безопасности России (ФСБ) провела задержание пятерых участников ИГ. Они занимались подготовкой терактов. У подозреваемых изъяли самодельную бомбу, пистолет и автомат, писал NEWS.ru.