В Госдуме предсказали переход украинских военных на сторону ДНР и ЛНР

https://static.news.ru/photo/93573cfa-d16b-11ea-ba42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markiian Lyseiko/Global Look Press

Если самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) начнут наступательную операцию, половина личного состава украинской армии может перейти на сторону ополченцев. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Политик также усомнился в правдивости заявлений Киева относительно мощи ВСУ. По его мнению, в реальности украинская армия не столь сильна, как это пытаются представить власти, сообщает сайт argumenti.ru

В ночь с 26 на 27 июля вступило в силу соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения в Донбассе. Оно предусматривает прекращение боевых действий, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Договориться об условиях перемирия удалось на заседании Трёхсторонней контактной группы, которое прошло 22 июля, в формате видеоконференции. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Как писал NEWS.ru, главком ВСУ Руслан Хомчак назвал условие, при котором Киев может нарушить перемирие. По его словам, украинские военные дадут «должный отпор» в случае наступательных или провокационных действий ополченцев, а также при проведении ими диверсионных операций.