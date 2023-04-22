В Германии возмутились планами Зеленского Жители Германии раскритиковали Зеленского за планы по возращению территорий Украины

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал главной задачей контрнаступления ВСУ возвращение территорий, возмутило читателей немецкой газеты Die Welt. По их мнению, приоритетом для Киева должно быть перемирие с Москвой.

Быстрое мирное соглашение было бы важнее. Запад не может позволить себе тратить все свои ресурсы на Украину, — отметил один из комментаторов.

По словам другого, несмотря на оказываемую Западом военную помощь, у Украины нет ресурсов для достижения заявленной цели. Третий читатель заявил, что провал контрнаступления ВСУ «будет концом Украины».

Тогда, однако, на повестке дня наконец-то появятся мирные переговоры, — добавил он.

Комментаторы также указали, что декларируемые Зеленским цели вообще не имеют значения. Важны лишь те приоритеты, которые ставятся Киеву Западом.