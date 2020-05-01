Пандемия — не повод прекращать борьбу за власть. Так, по крайней мере, считают в Германии, где в рядах правящего Христианско-демократического союза (ХДС) разворачивается соревнование за право возглавить партию, а затем и страну после ухода канцлера Ангелы Меркель. Коронавирус спутал карты главным претендентам на этот пост и выдвинул на авансцену неожиданных кандидатов.

Партия Меркель, ещё недавно терявшая позиции в одном регионе за другим, сегодня вновь популярна. По опросам, ей отдают предпочтение 40% избирателей. Это на 10% больше, чем до начала эпидемии. Немецкому правительству действительно удалось взять распространение эпидемии под свой контроль, по крайней мере, пока, и избежать больших жертв. Поэтому тот, кто возглавит партию ХДС, скорее всего, и будет избран канцлером в 2021 году. Ведь несмотря на то, что Ангела Меркель сегодня наслаждается взрывной популярностью, ранее она заявила, что не будет баллотироваться на новый срок, а канцлерин почти никогда не меняет принятых решений.

Внеочередной съезд христианских демократов, назначенный на 25 апреля, был отложен на неопределённый срок из-за коронавируса. В ходе него партия должна была избрать нового главу вместо объявившей о сложении полномочий Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Теперь же предвыборная борьба может продлиться до декабря.

Эпидемия коронавируса, поднявшая рейтинг Меркель, сыграла против главных претендентов на место её преемника. До недавнего времени фаворитом считался бывший лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц. В начале эпидемии, незадолго до того, как в Германии был введён карантин, он опубликовал фото с новым менеджером своей кампании на фоне опустевшей площади перед Бранденбургскими воротами. Нерелевантность этого шага подчеркнуло то, что Мерц позже сам подхватил коронавирус и ушёл из поля зрения на некоторое время.

Ещё одним вероятным преемником Меркель считался глава правительства федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Но его зона ответственности оказалась среди областей страны, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса. На Северный Рейн — Вестфалию пришлась одна пятая смертей от COVID-19 в Германии. Правда объяснить такие показатели можно тем, что это самая густонаселённая земля. При этом Лашет в противовес федеральному правительству настаивает на скорейшем снятии ограничительных мер и публично подвергает сомнению рекомендации вирусологов. Местная пресса охарактеризовала такое поведение как безответственное и недостойное будущего канцлера.

Sean Gallup/Global Look Press

Тем не менее кандидатуру Лашета может спасти 40-летний министр здравоохранения Йенс Шпан, рейтинг и узнаваемость которого предсказуемо растут на фоне успехов правительства по борьбе с COVID-19. Глава Минздрава публично поддержал притязания Лашета на власть, поэтому аналитики рассматривают их как тандем. Звучат предположения, что Шпан может возглавить партию, в то время как Лашету отойдёт пост канцлера. Возможно, министр здравоохранения надеется стать преемником главы федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия на посту канцлера. В любом случае популярность Шпана на фоне падения рейтингов Лашета заставила заговорить о том, что расклад сил в тандеме может поменяться и оба высоких поста — главы партии и канцлера — займёт более молодой политик.

В преемники Меркель сегодня прочат и премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера. В отличие от Лашета он первым ввёл строгие ограничительные меры в своей земле и пошёл даже на отмену знаменитого фестиваля Октоберфест. В результате рейтинги Зёдера взлетели почти до 100% в Баварии и поднялись в целом по стране. Согласно недавнему опросу Civey, проведённому для журнала Spiegel, 27% немцев высказалась за то, чтобы Зёдер стал канцлером после Меркель. За Лашета проголосовали бы 8%, а за Мерца — 12%. Согласно итогам ряда опросов, премьер-министр Баварии даже обгоняет по популярности главу федерального правительства.

Загвоздка состоит в том, что Маркус Зёдер возглавляет партию Христианско-социальный союз (ХСС) — младшего партнёра ХДС по коалиции. Партии выдвигают единого кандидата в канцлеры, поэтому теоретически Зёдер может получить этот пост. На деле же ХДС пойдёт на такой шаг, только если почувствует, что её собственные позиции очень слабы, чего пока не наблюдается. Да и сам Зёдер публично опровергал свои виды на кресло канцлера, подчёркивая, что он вполне комфортно себя чувствует в родной Баварии. Тем не менее большинство аналитиков считают, что не стоит исключать его из гонки. Наряду с тандемом Лашет — Шпан и не до конца сдавшим позиции Фридрихом Мерцем он остаётся в числе наиболее вероятных кандидатов на пост будущего главы Германии.