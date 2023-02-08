В Германии раскрыли секрет успеха экономики России под санкциями Welt: Запад не смог разрушить экономику России из-за грамотных действий руководства страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные санкции не смогли навредить экономике России, так как страна имеет большую ресурсную базу, написал Эдвард Штайнер в статье для издания Welt. Он добавил, что благодаря грамотным действиям руководства РФ Москва смогла наладить экспорт сырья и укрепить рубль.

С начала спецоперации Россия отлично заработала на экспорте, а слаженная работа руководства [страны] помогла добиться укрепления рубля, — написал автор публикации.

2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от импорта из России нефти, газа и урана в рамках очередного пакета санкций. Кроме того, парламентарии предложили снизить потолок цен на российскую нефть.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к новому эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, поскольку оно повлечет дальнейшее нарушение баланса на мировых рынках. Он добавил, что Россия принимает меры, чтобы оградить свои интересы от возникающих рисков.

Ранее западные СМИ выразили удивление устойчивостью российской экономики. Они отметили, что вопреки многочисленным санкциям она в значительной степени вернулась к уровню до февраля 2022 года. При этом многим европейским странам с трудом удалось снизить свою энергозависимость от российских углеводородов.