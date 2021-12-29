В Германии признали блокировку «Северного потока — 2» неэффективной

Немецкий эксперт по внешней политике, депутат бундестага от партии «Зелёных» Омид Нурипур в интервью Passauer Neue Presse заявил, что различные варианты политических решений не приведут к остановке газопровода «Северный поток — 2». Он добавил, что все возможные шаги в этой плоскости уже были сделаны, однако они не привели к срыву проекта.

Я больше не вижу много возможностей предотвратить, даже если я всё ещё считаю, что проект неправильный, — заметил парламентарий.

При этом, по словам депутата, все возможные принципиальные политические решения уже были осуществлены, а значит, подобными методами сорвать запуск трубопровода невозможно. Как подчеркнул Нарипур, если «Северный поток — 2» будет соответствовать европейскому законодательству, то он будет введён в эксплуатацию.

Ранее стало известно, что сертификация газопровода проходит в соответствии с законодательством, об этом заявил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Он также добавил, что ФРГ — правовое государство и возможные санкции против России будут следствием политического решения.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не намерен дальше блокировать «Северный поток — 2». Он занял такую же позицию в отношении газопровода, что и его предшественница на этом посту Ангeла Меркель.