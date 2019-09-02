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Британский подросток потерял зрение из-за того, что питался только чипсами, картошкой фри, белым хлебом, ветчиной и сосисками. Медики диагностировали у него невропатию зрительного нерва.

Впервые мальчик обратился к врачам в возрасте 14 лет. Он жаловался на усталость, при этом индекс массы тела у него был в норме. Доктор прописал ему инъекции витамина B12 и...