В Германии при падении технической гондолы с вышки связи погибли три человека.
Люди упали с высоты около 50 метров, сообщает
Причина случившегося пока не называется, на месте трагедии работают правоохранители.
Nordhessen: Drei Tote nach Absturz von Wartungsgondel— tagesschau (@tagesschau)
https://t.co/YittV8NA3j #HoherMeißner #Gondel September 3, 2019
Расследование обстоятельств произошедшего взяло на себя Управление охраны труда и безопасности областного совета Касселя, отмечает
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