Фото: Alexander Pohl/www.imago-images.de/Global Look Press

В Германии при падении технической гондолы с вышки связи погибли три человека.

Люди упали с высоты около 50 метров, сообщает Hessenschau.

Причина случившегося пока не называется, на месте трагедии работают правоохранители.

Расследование обстоятельств произошедшего взяло на себя Управление охраны труда и безопасности областного совета Касселя, отмечает FAZ.

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