В Германии назвали сроки отказа от газа из России Минэкономики Германии: Берлин заместит российский газ поставками СПГ в 2026 году

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

СПГ-комплекс в порту Брунсбюттеля, Германия

Министерство экономики Германии заявило, что страна только к 2026 году сможет заместить объемы прекратившихся поставок газа из России с помощью сжиженного газа. Такой ответ в ведомстве дали на запрос фракции партии «Левые» в бундестаге, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что Минэкономики привело в ответе таблицу, в которой по годам указан уровень регазификации Германии. Его связали с реализацией проектов по постройке терминалов сжиженного газа. Если в 2023 году ожидается получить 13,5 млрд кубометров сжиженного газа, то показатели последних поставок из России — 56 млрд кубометров — значатся в таблице напротив 2026 года.

Это лишь этап планирования, который подвержен различным рискам реализации, некоторые из которых трудно просчитать, — уточнили в ведомстве.

Покрыть четверть прекратившихся поставок российского газа в Германии ранее обещали после запуска третьего СПГ-комплекса в Брунсбюттеле.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что после отказа от поставок газа из России Германия снизила его потребление в стране на 14%, а сам ресурс стал закупаться в Норвегии и Нидерландах, в которых добыча увеличилась втрое. При этом в скором времени от поставок газа из этих стран придется отказаться, поскольку у них есть ограничения на экспорт. Власти ФРГ активно ищут новые способы получить СПГ.