В Германии хотят запретить продажу фейерверков из-за COVID

Власти ФРГ предупредили жителей страны о том, что им стоит готовиться к запрету на фейерверки на новогодние праздники. Руководство страны пояснило, что таким образом они собираются избежать дополнительной нагрузки на больницы, которые и так перегружены из-за больных коронавирусом.
Объявить о запрете в Германии
Петарды и салюты в Германии начинают продавать только за три дня до Нового года. На праздник их взрывают повсюду, что в итоге приводит к огромному числу пострадавших.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал COVID-диссидентов. Он, в частности, резко высказался о противниках ограничений, которые сравнивают ситуацию с сопротивлением нацистскому режиму в стране, писал NEWS.ru.