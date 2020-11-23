В Германии хотят запретить продажу фейерверков из-за COVID

https://static.news.ru/photo/c05043ba-2d9f-11eb-a6a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти ФРГ предупредили жителей страны о том, что им стоит готовиться к запрету на фейерверки на новогодние праздники. Руководство страны пояснило, что таким образом они собираются избежать дополнительной нагрузки на больницы, которые и так перегружены из-за больных коронавирусом.

Объявить о запрете в Германии могут уже на этой неделе, сообщает портал argumenti.ru. По мнению врачей и политиков, допускать лишние риски, когда стационары и медики работают на пределе возможностей, просто неразумно.

Петарды и салюты в Германии начинают продавать только за три дня до Нового года. На праздник их взрывают повсюду, что в итоге приводит к огромному числу пострадавших.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал COVID-диссидентов. Он, в частности, резко высказался о противниках ограничений, которые сравнивают ситуацию с сопротивлением нацистскому режиму в стране, писал NEWS.ru.