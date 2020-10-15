В ФРГ зафиксировали рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/d9a26ea2-0f76-11eb-8bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

На территории Германии за прошедшие сутки выявили 7334 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Данный показатель является рекордным для страны за весь период пандемии.

Указанную информацию обнародовал подчиняющийся Минздраву ФРГ Институт Роберта Коха. Отмечается, что предыдущий рекордный показатель был выявлен днём ранее. Тогда в Германии в течение суток зафиксировали более 6,6 тысяч новых случаев заражения.

В общей сложности в стране на данный момент коронавирусом заболели 348 557 человек. За прошедшие сутки 24 пациента скончались. Всего жертвами пандемии стали 9 734 немца.

Так называемый базовый коэффициент репродукции нового коронавируса в ФРГ составляет 1,08. Таким образом, каждый инфицированный в среднем заражает одного здорового человека, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты в целом констатируют, что увеличение смертности отстаёт от роста заболеваемости примерно на две недели, а в данный момент в России фиксируются новые рекорды по заразившимся за всё время пандемии. Эти показатели уже превосходят пики, которые Россия пережила весной 2020 года.