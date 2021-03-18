В ФРГ ещё трое пациентов скончались после прививок AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/4e5d26f2-87fd-11eb-bfee-96000091f725_660.jpg Фото: Chris Emil Janssen/www.imago-images.de/Global Look Press

В Германии зафиксированы 13 случаев образования тромбов после прививок вакциной от AstraZeneca, трое пациентов скончались. Об этом говорится в сообщении Федерального Министерства здравоохранения.

Тромбоз после применения препарата был выявлен в венах головного мозга у 12 женщин и одного мужчины в возрасте от 20 до 63 лет, сообщает агентство Dpa со ссылкой на Минздрав.

Некоторые страны приостановили в качестве меры предосторожности использование вакцины от AstraZeneca из-за сообщений об образовании у привившихся тромбов в сосудах при нарушении свёртываемости крови. Решение, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Демократическая Республика Конго, Нидерланды, Норвегия, Румыния, а также Таиланд и Франция.

Ранее Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не обнаружило связи между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов у привитых ею.

Как сообщал NEWS.ru, первая страна в мире завершила вакцинацию от коронавируса. Глава Минздрава Великобритании рассказал, что в Гибралтаре прививку от патогена сделало всё взрослое население.