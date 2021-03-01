Режим ЧП из-за коронавируса вновь ввели в Финляндии

https://static.news.ru/photo/4c05c466-7a8f-11eb-8235-96000091f725_660.jpg Санна Марин Фото: FinnishGovernment/flickr.com

Власти Финляндии ввели режим чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Как сообщила премьер-министр страны Санна Марин, при серьёзном ухудшении ситуации не исключено введение комендантского часа.

Чрезвычайное положение вводится на тех же основаниях, что и год назад, — отметила Марин.

Как сообщается на сайте кабмина, в Финляндии сейчас преобладают исключительные обстоятельства, указанные в статье 3 (5) Закона о готовности к чрезвычайным ситуациям, а именно широкое распространение опасного инфекционного заболевания. В парламент уже передано предложение по закрытию ресторанов в регионах, где развитие пандемии ускоряется.

Число заболевших коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 392 человека и достигло 58 064. Кроме того, в стране выявлено 1232 случая заражения новыми штаммами коронавируса. От инфекции умерли 742 жителя Финляндии.

Граница Финляндии с Россией останется закрытой для туристов как минимум до 18 марта.

Как писал NEWS.ru, финское правительство приняло решение о введении трёхнедельного локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщила глава кабмина Санна Марин. По её словам, дополнительные ограничения будут действовать с 8 по 28 марта. В дополнение к уже принятым мерам вводится дистанционное образование на уровне средней школы и в старших классах базового образования. Кроме того, будут приостановлены групповые занятия лиц старше 12 лет. За счёт очередных мер планируется снизить заболеваемость и избежать перегрузки системы здравоохранения.

Согласно данным Национального института здравоохранения и социального благополучия THL, нынешнее увеличение количества заразившихся COVID-19 связано с более высокой патогенностью штаммов.