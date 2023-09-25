В Финляндии удивились запуску ракеты с российского корвета «Стойкий» Финский аналитик Мункки назвал необычным пуск ракеты с корвета ВМФ РФ «Стойкий»

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Корвет «Стойкий»

Пуск ракет в Балтийском море в ходе российских морских учений не самое обычное дело, заявил старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки в комментарии изданию Ilta-Sanomat. Он подчеркнул, что российские корабли запускают ракеты не каждый год. Причины пуска остаются неизвестными, так как с ним связано множество факторов — например, технические и учебные причины.

Это нельзя считать уникальным, но такое происходит не каждый год, — заявил Мункки.

Ракеты были запущены из корабельного зенитно-ракетного комплекса «Редут», установленного на борту российского корвета «Стойкий». По данным пресс-службы ВМФ РФ, стрельбы проходили в Балтийском море, их обеспечивали свыше 10 надводных кораблей. В комитете обороны парламента Финляндии негативно отреагировали на учения, заявив, что Россия может оказать давление на республику или же затруднить проход кораблей по Балтийскому морю. Однако Мункки опроверг это мнение.

Если бы Россия захотела затруднить судоходство в Балтийском море, мы оказались бы в исключительной ситуации. Я считаю, что сейчас это не так, — отметил он.

Как сообщалось ранее, дальние бомбардировщики Воздушно-космических сил России выполнили полет над акваторией Балтийского моря в рамках учений. По данным Министерства обороны РФ, самолеты Ту-22М3 действовали в сопровождении истребителей Су-35С.