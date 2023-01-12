В Финляндии рассказали, сколько танков Leopard могут передать Украине Президент Ниинистё: Финляндия поставит Украине танки Leopard в малом количестве

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Саули Ниинистё

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Хельсинки может передать Киеву танки Leopard 2, но не в значительном количестве. По его словам, которые приводит издание Helsingin Sanomat, поставки боевой техники возможны в случае, если на такой шаг решатся другие страны.

Если Украине в конечном итоге [некоторые страны] передадут танки [Leopard 2], вклад Финляндии не сможет быть очень большим в плане количества, — подчеркнул президент Финляндии.

Ниинистё пояснил, что такие объемы поставок техники связаны с тем, что Финляндия «не является членом НАТО и имеет <...> границу с Россией».

Ранее телерадиовещательная корпорация YLE сообщила, что власти Финляндии отслеживают развитие ситуации по отправке Украине танков Leopard. В случае если страны Запада решатся на такой шаг, в Хельсинки готовы рассмотреть возможность и своего участия. Издание уточнило, что власти Финляндии ожидают решений от Берлина и других крупных западных столиц, первыми в Хельсинки не хотят принимать решение о поставках танков.