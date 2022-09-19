В Евросоюзе подорожал хлеб Стоимость хлеба в ЕС в среднем увеличилась на 18% за год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя цена на хлеб в Евросоюзе (ЕС) за год выросла на 18%, сообщило европейское статистическое агентство Eurostat. Отмечается, что максимальное подорожание зафиксировали в Венгрии — 60%.

Хлеб еще никогда не стоил так дорого. <...> В августе 2022 года цена на хлеб в ЕС была в среднем на 18% выше, чем в августе 2021 года, — говорится в сообщении.

По данным организации, кроме Венгрии сильнее всего стоимость этого продукта выросла в Литве (на 33%), Эстонии и Словакии (на 32% в обеих странах). Самые низкие темпы роста цен на хлеб зафиксированы во Франции (на 8%), Нидерландах и Люксембурге (на 10% в обеих странах).

Ранее преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов предположил, что общемировая рецессия случится в следующем году и будет связана с нынешним удорожанием цен на энергоносители и другое сырье. Финансовый эксперт трейдер Артем Звездин также отметил, что экономическому росту Европы и США угрожают дорогие деньги, цены на сырье и высокая инфляция. А эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заметил, что на Европу и США также влияет новая волна пандемии из-за свежего подштамма «омикрона».