В Евросовете заявили о разногласиях по вакцине «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/f240b6ee-99eb-11eb-a38f-96000091f725_660.jpg Фото: ikolay Gyngazov/Global Look Press

Европа до сих пор не может определиться, необходимо ли регистрировать в странах Евросоюза российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V». Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что между правительствами стран Старого Света существуют разногласия по этому вопросу.

На политиков оказывается большое давление. Люди теряют терпение, они хотят получить вакцину, и правительства стараются делать всё возможное. По «Спутнику V» среди стран — членов ЕС действительно есть разногласия, — приводит слова Мишеля Handelsblatt.

Сам он считает, что решением проблемы должно стать более интенсивное производство вакцин в Европе. Если в течение ближайших недель оно будет ускорено, то Европа может стать крупнейшим производителем в мире.

«Спутник V» пока находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), являющегося регулятором ЕС. Хотя препарат ещё не зарегистрирован в Европе, в двух странах — в Венгрии и Словакии — начали его использование в экстренном порядке.

Ранее NEWS.ru писал, что Австрия рассматривает способ самостоятельной регистрации вакцины «Спутник V». Но страна всё же рассчитывает на быстрый допуск Европейским агентством лекарственных средств российской вакцины против коронавируса.