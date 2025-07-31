В европейской стране ликвидировали комиссию по изучению влияния России В Польше упразднили комиссию по изучению влияния России и Белоруссии

Премьер-министр Польши Дональд Туск подписал распоряжение о расформировании правительственной комиссии, занимавшейся расследованием влияния России и Белоруссии на внутреннюю безопасность страны, соответствующий документ опубликован в официальном правительственном бюллетене Monitor Polski. Она должна прекратить свою деятельность не позднее 30 сентября текущего года.

Ликвидируется комиссия по расследованию российского и белорусского влияния на внутреннюю безопасность и интересы Республики Польша за период 2004–2024 гг., — говорится в тексте распоряжения.

Комиссия, созданная в конце мая 2024 года под руководством начальника Службы военной контрразведки генерала Ярослава Стружика, за год работы подготовила три доклада. Один из них послужил основанием для возбуждения уголовного дела против бывшего министра обороны Антония Мачеревича, обвиняемого в «дипломатической измене».

Ранее стало известно, что Польша и страны Прибалтики массово укрепляют границы и выходят из международных соглашений, заявляя о вероятности вооруженного конфликта с Россией в ближайшие годы. В Литве говорят об угрозе столкновения уже в 2028 году.