В Европе призвали искать альтернативу российскому газу Глава дипломатии ЕС Боррель: благополучие ЕС основывалось на дешевой энергии из России

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России. Дипломат добавил, что в настоящее время необходимо искать источники энергии внутри Европы, а экономику Союза ждет реструктуризация. Он пояснил, что отношения ЕС с Россией и Китаем никогда не будут прежними, передает РИА Новости.

Наше благополучие базировалось на дешёвой энергии из России. Очевидно, что сегодня мы должны искать источники энергии внутри Европы, насколько это возможно, а не менять одну зависимость на другую. Лучшая энергия — это та, которая производится внутри, — рассказал Боррель.

Он отметил, что экономику Евросоюза ждет серьезная реструктуризация. Боррель признался в том, что ЕС долгое время также опирался на китайский рынок, который, по его словам, становится всё более сложным.

Ранее стало известно, что на единственной функционирующей ветке трубопровода «Северный поток — 2» было снижено давление. Оператор трубопровода Nord Stream AG подчеркнул, что это сделано в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут осуществляться после тщательного обследования трубопровода.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии.