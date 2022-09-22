В Еврокомиссии призвали к введению новых санкций против России Глава ЕК фон дер Ляйен призвала к введению новых санкций против России

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международному сообществу следует ввести новые санкции против России в связи с объявлением в стране частичной мобилизации, а также готовящимися в ДНР и ЛНР референдумами касаемо присоединения. По ее словам, которые приводит телеканал CNN, действующие ограничения доказали свою эффективность.

Все это требует новых санкций с нашей стороны <...>. Санкции очень эффективны. Если посмотреть на российскую экономику — промышленность развалилась, — считает фон дер Ляйен.

Глава ЕК утверждает, что российская экономика, в том числе ВПК, испытывает «большие трудности» в связи с отсутствием поставок из ЕС полупроводников. Кроме того, по ее словам, есть и другие признаки, указывающие на то, что санкции «по-настоящему кусаются».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемых референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Он также заверил, что сообщество продолжит поддерживать Украину военной техникой.

Накануне экс-депутат Болгарии Георгий Марков предупредил, что миллионы европейцев могут оказаться на грани «скотской жизни» из-за антироссийских санкций. Бывший парламентарий указал на грядущие беспорядки в Европе, которые, по его мнению, начнутся с наступлением зимы. По словам Маркова, жители стран ЕС выйдут на улицу из-за колоссальных счетов за электроэнергию и отсутствия горячей воды.