В Эстонии раскрыли объем финансирования Украины на ближайшие четыре года Каллас: Эстония будет отдавать 0,25% ВВП в год на поддержку Украины

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Кая Каллас

Эстония в следующие четыре года будет оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% внутреннего валового продукта, заявила премьер-министр страны Кая Каллас. По ее словам, которые приводит ERR, если каждое государство сможет предоставить равный объем финансирования, то это удовлетворит потребности Киева.

Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине, — сказала Каллас.

Она призвала последовать примеру Эстонии страны Европы, Северной Америки и другие государства. При этом Каллас подчеркнула, что с 2022 года республика предоставила украинской стороне военную помощь в размере около €500 млн. В последующие годы, заявила глава правительства Эстонии, Таллин намерен выделять по €14 млн ежегодно на совместные усилия по восстановлению Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза смогут согласовать выделение новой помощи Украине на следующие четыре года. Он выразил уверенность, что решения удастся добиться от всех 27 стран-членов.

Также сообщалось о подготовке Еврокомиссией альтернативных планов по оказанию финансовой помощи Киеву. Стратегия разрабатывается на случай провала переговоров по выделению средств из общеевропейского бюджета.