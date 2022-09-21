В ЕС заявили, что не конфликтуют с Россией на Украине Представитель ЕС заявил, что союз не конфликтует с Россией на Украине

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Европейский парламент

Евросоюз не находится в состоянии конфликта с Россией, а поддерживает Украину в защите независимости и территориальной целостности, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя выступление президента России Владимира Путина. По его словам, которые приводит ТАСС, объявление частичной мобилизации посылает международному сообществу четкий сигнал о том, что Россия не заинтересована в мирном решении ситуации.

Конечно, мы не воюем с Россией. Мы поддерживаем право Украины защищать свой суверенитет, территориальную целостность, — сказал Стано.

Ранее глава МИД Великобритании Джиллиан Киган назвала обращение президента России Владимира Путина"тревожной эскалацией" конфликта на Украине. Слова российского лидера она сочла «угрозой» и призвала всерьез отнестись к его заявлениям, попутно выразив сомнения в том, что российский президент контролирует ситуацию.

До этого Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России. Кроме того, в ходе обращения президент объявил частичную мобилизацию в России.