В Елисейский дворец прислали отрезанный человеческий палец Valeurs Actuelles: в Елисейский дворец пришло письмо с человеческим пальцем

В Елисейский дворец прислали письмо, в котором находился отрезанный человеческий палец. Об этом сообщает французское издание Valeurs Actuelles. По данным СМИ, это произошло 9–10 июля, в преддверии национального праздника — Дня взятия Бастилии.

Служба корреспонденции Елисейского дворца получила по почте письмо, в котором находился человеческий палец, — пишет издание.

Кто и зачем отправил письмо с таким содержимым, не сообщается. Указано, что палец был помещен в холодильник, «где полицейские хранят свою еду».

Также отмечается, что человек, чей палец находился в посылке, уже найден, о нем «позаботятся соответствующие службы». Каким образом палец оказался в письме, также не уточняется.

В Елисейском дворце отказались комментировать произошедшее.

Ранее сообщалось, что в посольство Финляндии в России прислали три письма с белым порошком. По данным СМИ, конверты обнаружили в почтовом ящике диппредставительства в Кропоткинском переулке.

Также стало известно, что конверт с неизвестным белым порошком прислали в здание, в котором расположен офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Он должен был вынести обвинение в адрес бывшего президента США Дональда Трампа.