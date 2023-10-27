В ЕК уточнили критерии «маскировочных» компаний для обхода санкций ЕК: компании с 50-процентной долей из РФ будут считаться маскировкой для обхода санкций

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Петер Сийярто

Ранее подпавшие под санкции компании, где доля российского капитала сокращена до 50% и менее, все равно будут считаться действующими «от имени и по указанию» данного юридического лица, следует из разъяснения на сайте исполнительного органа Евросоюза. Это касается в первую очередь бизнеса, доли которого передавались в рамках одной корпоративной структуры незадолго до включения в санкционный список.

Если структура капитала компании, ранее подпадавшей под санкции, модифицирована таким образом, что доля юридического лица из Приложения XIX сокращена до 50% и менее, <...> она все равно будет считаться действующей от имени и по указанию данного юридического лица, — говорится в документе.

В ЕС считают, что в таких случаях передача активов производилась, чтобы замаскировать реальных владельцев и обойти санкции. Уточняется, что европейские ограничения должны распространяться на подобные компании вне зависимости от актуальной структуры ее капитала.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции не достигли своих целей и не смогли поставить Россию на колени. По его словам, не удалось приблизиться и к миру в украинском конфликте. Однако, отмечает он, в Евросоюзе сейчас этот вопрос никак не обсуждается, а тех, кто его поднимает, «загоняют в угол и унижают».