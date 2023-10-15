В Европе признали, что санкции не поставили Россию на колени Сийярто: санкциями не удалось поставить Россию на колени

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Антироссийские санкции не достигли своих целей и не смогли поставить Россию на колени, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Также, по его словам, не удалось приблизиться и к миру в украинском конфликте, передает РИА Новости. Однако, отмечает он, в Евросоюзе сейчас этот вопрос никак не обсуждается, а тех, кто его поднимает, «загоняют в угол и унижают».

Кому они (санкции. — NEWS.ru) больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно «поставить Россию на колени в экономическом плане», приблизиться к миру? Получилось у нас или нет? <...> Я думаю, очевидно, что не получилось, — сказал Сийярто.

Ранее стало известно, что в отношении россиян, выведенных из-под санкций Евросоюза, могут вновь ввести ограничения. Как пояснил официальный представитель Еврокомиссии по финансам Дэниэл Ферри, ЕС может не только исключить то или иное лицо из санкционных списков, но и пересмотреть это решение. Представитель ЕК напомнил, что европейские санкции сегодня введены против более 1800 физических и юридических лиц из России.

До этого ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Виктор Мизин заявил, что Запад стремится ликвидировать «дыры» в антироссийских санкциях и с этой целью создает вокруг России так называемое огненное кольцо. Он подчеркнул, что в рамках этой стратегии происходит постепенная экспансия США и их союзников в Казахстан.