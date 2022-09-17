В ДНР заявили о ранении венесуэльского репортера из-за обстрелов Донецка Штаб теробороны ДНР: в результате обстрелов ВСУ Донецка ранен репортер из Венесуэлы

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При обстрелах Донецка со стороны ВСУ ранен 68-летний репортер венесуэльского телеканала TeleSUR, сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Также под ударами погибли четыре человека, еще семь получили ранения.

По уточненным данным, при обстреле украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка убиты четыре и ранены восемь человек. Отмечается, что среди раненых репортер Венесуэльского телеканала TeleSUR, мужчина 1954 г.р., — говорится в сообщении.

Массированные обстрелы Донецка начались утром 17 августа. Мэр города Алексей Кулемзин ранее заявлял, что в результате нанесения ударов по Ворошиловскому району Донецка со стороны ВСУ погибли по меньшей мере четыре человека.

Также глава города сообщил, что из-за обстрелов многочисленные повреждения получила местная контактная сеть. В связи с этим в Ворошиловском районе на некоторое время было прекращено движение троллейбусов.

По данным Совместного центра контроля и координации Донецка, украинские военные менее чем за час нанесли около 13 ударов по населенному пункту Нетайлово в Ворошиловском районе. Кроме того, в 13:18 было зафиксировано шесть выстрелов в Кировском и Куйбышевском районах.