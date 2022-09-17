Мэр Донецка назвал число погибших при ударе ВСУ Мэр Донецка Кулемзин заявил, что в ходе атак ВСУ погибли четыре человека

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При обстрелах Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ погибли по меньшей мере четыре человека, заявил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, обстрелы всё еще продолжаются, поэтому он призвал не выходить из дома без срочной надобности.

В Ворошиловском районе обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR. Уже известно о четырех погибших. Анкетные данные уточняются. Будьте внимательны, берегите себя и близких! Без крайней надобности не выходите на улицу, — написал Кулемзин.

Также глава города сообщил, что из-за обстрелов многочисленные повреждения получила местная контактная сеть. В связи с этим в Ворошиловском районе на некоторое время было прекращено движение троллейбусов.

По данным Совместного центра контроля и координации (СЦКК) Донецка, украинские военные менее чем за час нанесли около 13 ударов по населенному пункту Нетайлово в Ворошиловском районе. Кроме того, в 13:18 было зафиксировано шесть выстрелов в Кировском и Куйбышевском районах.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ситуация в районе населенного пункта Яровая неоднозначная, в восточной части произошли серьезные боестолкновения. По его словам, было отражено не менее шести атак ВСУ.