Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предупредил, что ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере республики. В видеообращении, размещенном в Telegram, он предположил, что Украина готовится перейти в контрнаступление.
Ситуация на севере республики крайне сложная, поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление, — подчеркнул глава ДНР.
Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман ранее допустил, что Киев попытается сорвать процесс голосования о вхождении ДНР в состав России.
Ранее стало известно, что среди находящихся в России жителей Донецкой и Луганской народных республик 84% заявили о готовности прийти на голосование по вопросу принадлежности республик Донбасса, которое начинается 23 сентября, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отказаться от участия в референдуме, по данным опроса, намерены лишь 10%.