В ДНР заявили о формировании ВСУ серьезных сил на севере республики Пушилин заявил о формировании Украиной серьезных сил на севере республики

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Денис Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предупредил, что ВСУ сгруппировали серьезные силы на севере республики. В видеообращении, размещенном в Telegram, он предположил, что Украина готовится перейти в контрнаступление.

Ситуация на севере республики крайне сложная, поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление, — подчеркнул глава ДНР.

Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман ранее допустил, что Киев попытается сорвать процесс голосования о вхождении ДНР в состав России.

Ранее стало известно, что среди находящихся в России жителей Донецкой и Луганской народных республик 84% заявили о готовности прийти на голосование по вопросу принадлежности республик Донбасса, которое начинается 23 сентября, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Отказаться от участия в референдуме, по данным опроса, намерены лишь 10%.