В ДНР сообщили о переброске Украиной военной техники в Донбасс

Официальный представитель Народной милиции непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские военные перебросили в Донбасс шесть единиц реактивных систем залпового огня «СМЕРЧ» и две РСЗО «Ураган» с кассетными боеприпасами. По его словам, это свидетельствует о том, Киев готовится к активным боевым действиям, говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Народной милиции ДНР.

На железнодорожной станции н.п. Красноармейск (укр. Покровск) осуществлена разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня «Смерч» и двух РСЗО «Ураган» с кассетными боеприпасами, — сказал Басурин.

Ранее стало известно, что Великобритания отправила на Украину около 30 военных из Армейской бригады специальных операций. Военнослужащие будут обучать украинских солдат применению новых систем ПТУР.

Глава отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии Пеэтер Куймет ранее заявил, что ведомство намерено предоставить Украине несколько десятков противотанковых ракет Javelin и 122-миллиметровые гаубицы с боеприпасами. Он подчеркнул, что Таллин оказывает Киеву помощь с 2014 года, и пришло время её увеличить.

Ранее сообщалось, что украинские военные провели тренировку по защите морского побережья в случае наступательной операции в Херсонской области вблизи границы с Крымом. Военнослужащие в ходе манёвров использовали информацию, полученную от артиллерийской разведки и беспилотного летательного аппарата-разведчика.