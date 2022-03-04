В ДНР допустили бегство наёмников из Мариуполя через гумкоридоры

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В два раза увеличить объём природного газа, который должен быть закачан в хранилища до следующей зимы, намерен Европейский союз (ЕС). Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на черновик документа, разрабатываемого в настоящее время Еврокомиссией (ЕК).

По информации издания, в рамках данного предложения заполненность подземных хранилищ Европы к 30 сентября должна достичь 80% против ныне имеющихся 29%. Предлагаются и иные меры: отменить плату за хранение газа,...