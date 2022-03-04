В ДНР допустили бегство наёмников из Мариуполя через гумкоридоры
Сергей Попов
Сергей Попов
09:46, 04 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Иностранные наёмники могут попытаться покинуть Мариуполь через гуманитарные коридоры, замаскировавшись под мирных жителей. Такое предположение высказал замначальника управления Нармилиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
Может, захотят [иностранные наёмники] <...> по этим гуманитарным коридорам выйти, переоденутся в какие-нибудь другие платья, сделают себя ранеными, пострадавшими, — сказал он.
Мариуполь в настоящее время остаётся под контролем ВСУ. В ходе второго раунда российско-украинских переговоров стороны условились открыть гуманитарные коридоры для гражданских лиц.
Накануне Басурин рассказал, что боевики украинских нацбатальонов не выпускают из города мирных жителей. По его словам, десятки человек, в том числе женщин и детей, удерживают в подвале школы, которая заминирована. Он добавил, что гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается, а присутствие украинских военных делает его похожим на концлагерь.