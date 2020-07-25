В деле о «пропаже должностей» на Украине появились четыре подозреваемых

https://static.news.ru/photo/832ca4a0-ce73-11ea-b976-fa163e074e61_660.jpg Фото: Національна поліція України/facebook.com

Национальная полиция Украины сообщила о четырёх новых подозреваемых в деле о «пропаже должностей». Они выдавали себя за представителей офиса президента Украины.

Участники группы были уличены правоохранителями в августе 2019 года в противоправном завладении средствами в особо крупных размерах за якобы назначения граждан на руководящие должности в органы государственной власти Украины, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Следователи Нацполиции уже озвучили им свои подозрения. Будет проводиться разбирательство.

Участники организованной группы выдавали себя за представителей офиса президента Украины. Они подыскивали граждан, которые намеревались устроиться на руководящие должности и в органы государственной власти. Последние переводили подозреваемым деньги в особо крупных размерах.

Установлено, что злоумышленники действовали в период с июля по август 2019 года. Задержали участников группы сразу после передачи части суммы — 250 тысяч долларов США — вблизи офиса президента Украины. Сейчас следователи главного следственного управления Нацполиции сообщили четырём участникам группы о подозрении, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за крестного хода во время карантина. Мероприятие провели прихожане Украинской греко-католической церкви в городе Самбор.