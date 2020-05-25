В Дании разделённым закрытыми границами влюблённым разрешили встречаться

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Власти Дании нашли решение для людей, которые оказались по разные стороны государственных границ со своими возлюбленными в период пандемии коронавируса. Влюблённым разрешили встречаться, если они докажут, что находятся в отношениях по меньшей мере полгода.

Послабление ограничений на передвижение касается жителей Германии и стран Северной Европы. В датской полиции рассказали, что подтверждением отношений могут служить совместные фотографии, переписка и частная информация о партнёре.

Они могут принести фото или любовное письмо. Я понимаю, что это очень личные вещи, но решение пустить партнёра [на территорию страны] в конечном итоге зависит от суждения отдельного человека, — пояснил замначальника полиции Аллан Далагер Клаузен.

14 марта Дания закрыла свои границы для всех, кроме граждан страны, для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. С тех пор на границе с Германией стали проходить свидания. Там влюблённые встречаются выпить кофе и подержать друг друга за руки, пишет Reuters.

В Дании 8 июня в рамках ослабления карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, откроются музеи, кинотеатры и парки развлечений, писал NEWS.ru.