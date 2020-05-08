В Дании в июне откроют кинотеатры и парки развлечений

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В Дании 8 июня произойдёт ещё одно ослабление карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. В скандинавской стране разрешат открыть музеи, кинотеатры и парки развлечений, сообщили в правительстве.

Жителям разрешат собираться компаниями численностью от 30 до 50 человек. Сейчас собрания групп, состоящих из более чем 10 человек, запрещены, отмечает Reuters.

В ближайшие недели в Дании откроются торговые центры, учебные заведения для лиц старшего школьного возраста и рестораны. Как ожидается, до августа в стране будут закрыты спортзалы, ночные клубы и отменены музыкальные мероприятия.

По последним данным, коронавирусом в Дании заразились 10 083 человека, 514 пациентов скончались. Население страны составляет около 5,8 млн человек.

Ранее правительство Дании решило, что запрет на проведение крупных общественных мероприятий будет действовать до 1 сентября, писал NEWS.ru.