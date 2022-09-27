В Чехии осквернили памятник красноармейцам Právo: в чешском городе Оломоуц осквернили памятник красноармейцам

Фото: Alexey Porokhovnikov/Russian Look

В чешском городе Оломоуц на северо-востоке страны неизвестный осквернил памятник красноармейцам, пишет газета «Право». По информации издания, полиция разыскивает вандала, который нанес буквы UA на монумент желтой аэрозольной краской. По мнению властей города, злоумышленник таким образом выразил поддержку Украине.

Количественная оценка причиненного ущерба еще не произведена, — рассказала изданию пресс-секретарь полиции Петра Ванхарова.

Отмечается, что по статье «Порча чужого имущества» преступнику может грозить до трех лет лишения свободы. Это не первый раз, когда вандалы оскверняли монумент. Последний случай произошел в 2020 году, когда на памятник были нанесены свастики.

Ранее стало известно, что вандалы разрисовали памятник Советской армии в городе Бургас на юге Болгарии, который местные жители называют «Бургасский Алеша». Посольство России в Софии выразило возмущение в связи с актом вандализма.

2 сентября в городе Валбжих, расположенном в Нижнесилезском воеводстве в Польше, снесли памятник советским солдатам, которые погибли во Второй мировой войне. Он был возведен в 1970-х годах и представлял собой фигуру советского солдата.