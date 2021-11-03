В Чехии назвали диагноз президента Земана

Хирург Павел Пафко, который является членом медконсилиума по наблюдению за здоровьем президента Чехии Милоша Земана, назвал его диагноз. По словам медика, глава государства страдает циррозом печени, сообщает РИА Новости.

У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно — цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками, — заявил Пафко.

Он добавил, что в желудок Земану ввели питательный зонд для кормления — так называемый PEG. Срок, который он будет там находиться, зависит, в том числе и от того, насколько чётко Земан будет следовать режиму питания, предписанному врачами.

По словам Пафко, президент пробудет в Центральном военном госпитале не меньше трёх-четырёх недель. Туда его госпитализировали 10 октября.

Ранее стало известно, что президент Чехии Милош Земан пока не может исполнять свои обязанности, заявили 5 ноября лечащие его врачи. Отмечается, что состояние Земана улучшилось, но сроки выписки пока назвать сложно. Земан может общаться, но делает это с большим трудом. Предполагалось, что он страдает печёночной энцефалопатией.