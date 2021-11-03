В Чехии назвали диагноз президента Земана

Милош ЗеманФото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press
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Хирург Павел Пафко, который является членом медконсилиума по наблюдению за здоровьем президента Чехии Милоша Земана, назвал его диагноз. По словам медика, глава государства страдает циррозом печени, сообщает РИА Новости.
У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно — цирроз печени. Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков или с минимальными признаками, — заявил Пафко.
Он добавил, что в желудок Земану ввели питательный зонд для кормления — так называемый PEG. Срок, который он будет там находиться, зависит, в том числе и от того, насколько чётко Земан будет следовать режиму питания, предписанному врачами.
По словам Пафко, президент пробудет в Центральном военном госпитале не меньше трёх-четырёх недель. Туда его госпитализировали 10 октября.
Ранее стало известно, что президент Чехии Милош Земан пока не может исполнять свои обязанности, заявили 5 ноября лечащие его врачи. Отмечается, что состояние Земана улучшилось, но сроки выписки пока назвать сложно. Земан может общаться, но делает это с большим трудом. Предполагалось, что он страдает печёночной энцефалопатией.