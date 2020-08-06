В бундестаге прокомментировали иск экологов против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/03c3c888-d7e2-11ea-895d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст оценил шансы на успех иска немецких экологов против «Северного потока — 2».

Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в суд на Горнодобывающее управление Штральзунда в связи с разрешением на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». По словам Эрнста, экологи имеют право на такой иск, однако рассчитывать на успех им, скорее всего, не стоит, так как разрешения были выданы законно и проект уже близок к завершению, передаёт РИА Новости.

В свете факта, что разрешения были выданы законно и проект уже завершён более чем на 90%, я исхожу из того, что иск не имеет шансов на успех, — сказал он.

Иск экологов был подан 5 августа в высший административный суд земли Мекленбург — Передняя Померания в Грайфсвальде. DUH намерена добиться нового рассмотрения Горным ведомством города Штральзунд заявки на ввод газопровода в эксплуатацию. В организации считают, что ранее не были учтены результаты научных исследований о возможных неконтролируемых утечках метана из системы добычи, транспортировке и переработке природного газа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что санкции Соединённых Штатов не повлияют на решение Германии, которое касается газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал директор ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Фёдор Войтоловский.