В Киевской области проходят «фильтрационные мероприятия» на блокпостах В Броварском районе под Киевом проходят усиленные проверки на блокпостах

Фото: МО Украины

На территории Броварского района Киевской области проходят усиленные проверки на блокпостах, сообщается на странице местной районной администрации в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Причины введения подобных мер не раскрываются.

24 и 25 мая 2023 года на территории Броварского района будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия по проверке граждан и транспортных средств во время пересечения блокпостов, — говорится в сообщении.

В ночь на 19 мая украинские СМИ писали о взрывах в Волынской, Львовской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Хмельницкой и Черниговской областях Украины. В регионах была объявлена воздушная тревога. В Кривом Роге также были взрывы, сообщал глава города Александр Вилкул.

Государственный департамент США в начале мая предупредил граждан страны о сохранении повышенной опасности ракетных атак на Украине, в том числе в Киеве и Киевской области. Ради сохранения жизни и здоровья американцев, в частности, призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, прятаться в укрытия и выполнять указания местных властей.