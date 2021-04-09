В Британии отказались от пышных похорон принца Филиппа

https://static.news.ru/photo/dec0b246-994a-11eb-9223-96000091f725_660.jpg Фото: HENRY NICHOLLS/Reuters

Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа не будут государственными, церемония прощания пройдёт в узком кругу в Виндзоре. Такое решение было принято из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщили в Военном колледже Соединённого Королевства.

Тело Его Королевского Высочества будет покоиться в Виндзорском замке перед похоронами в часовне святого Георгия. Это соответствует обычаю и желанию Его Королевского Высочества, — говорится в сообщении.

Также не будет проводиться траурное шествие по улицам города. Кроме того, особая просьба была обращена к представителям общественности. Их призвали не пытаться присутствовать или участвовать в каких-либо мероприятиях, связанных с похоронами.

Обычно похороны королевских особ проводятся за государственный счёт и предполагают большое количество прощающихся. Отмечается, что сам принц Филипп при жизни высказывался за то, чтобы церемония была частной и прошла по военному образцу.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на сотом году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. В связи с его кончиной в стране был объявлен национальный траур. Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца. Их дата пока не называется. В этот период не будут приниматься законы, поскольку овдовевшая королева отложит государственные дела, сообщал NEWS.ru.